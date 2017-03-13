Тим Бернерс-Ли, изобретатель сети, рассказал о главных опасностях для будущего

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Он затронул многие аспекты от фальшивых новостей до нерегулируемой политической рекламы. «Это показывает, как продукция крупных технических компаний может иметь опасные последствия для развития политики и общества», - отметил Бернерс-Ли.
Потеря контроля людей над личными данными, распространение поддельных новостей, отсутствие регулирования политической рекламы – три самых больших опасности сегодня, которые угрожают серьезными последствиями для будущего. Он считает, что «мы должны заняться реализацией истинного потенциала интернета как инструмента, который послужит всему человечеству».
12 марта 1989 года компьютерный разработчик Тим Бернерс-Ли презентовал свое изобретение, которое затем превратилось в интернет. Сегодня ученый является владельцем фонда «Всемирная паутина».
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