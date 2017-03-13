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Главная страница → Раздел: ЭкономикаGoogle и Levis выпускают джинсовую смарт-куртку, напичканную технологиями
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Google и Levi's выпускают джинсовую смарт-куртку, напичканную технологиями


Google и Levis выпускают джинсовую смарт-куртку, напичканную технологиями
Фото: AmericaRU.com
Новая смарт-куртка бренда Levi`s, разработанная совместно с Google, показывает смелые возможности развития мобильных технологий, используемых сегодня.

Куртка, которую Levi`s представляет на этой неделе в Остине, сделана в партнерстве с Project Jacquard компании Google, подразделением компании Advanced Technology and Projects (ATAP). Эта группа разработала проводящие волокна, которые вплетены прямо в одежду, так что движения, которые вы делаете на левой манжете рукава куртки, регистрируются как сенсорные входы - как если бы это был экран. Затем они отправляются на ваш смартфон через приложение Bluetooth, которое закрепляется на куртке в виде запонки. Проводящие волокна – гибкие, их можно стирать, хотя запонку с электроникой нужно снимать перед чисткой.

Первоначально Google и Levi`s хотели начать продажи смарт-куртки весной, но отложили планы до осени. Причины неясны, поскольку куртка прошла множество испытаний и показала свою работоспособность. Мобильное приложение для работы с ней, проходит завершающую стадию разработок.

Джинсовая смарт-куртка будет стоить от 350 долларов. Позднее технология получит больше функций.
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