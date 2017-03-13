Google и Levis выпускают джинсовую смарт-куртку, напичканную технологиями

13 марта 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Новая смарт-куртка бренда Levi`s, разработанная совместно с Google, показывает смелые возможности развития мобильных технологий, используемых сегодня.Куртка, которую Levi`s представляет на этой неделе в Остине, сделана в партнерстве с Project Jacquard компании Google, подразделением компании Advanced Technology and Projects (ATAP). Эта группа разработала проводящие волокна, которые вплетены прямо в одежду, так что движения, которые вы делаете на левой манжете рукава куртки, регистрируются как сенсорные входы - как если бы это был экран. Затем они отправляются на ваш смартфон через приложение Bluetooth, которое закрепляется на куртке в виде запонки. Проводящие волокна – гибкие, их можно стирать, хотя запонку с электроникой нужно снимать перед чисткой.Первоначально Google и Levi`s хотели начать продажи смарт-куртки весной, но отложили планы до осени. Причины неясны, поскольку куртка прошла множество испытаний и показала свою работоспособность. Мобильное приложение для работы с ней, проходит завершающую стадию разработок.Джинсовая смарт-куртка будет стоить от 350 долларов. Позднее технология получит больше функций.