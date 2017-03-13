Продюсеры «Игры престолов» подтвердили, что в последнем сезоне будет только 6 серий

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
«С самого начала мы хотели сделать 70-часово фильм. По факту получится 73-часовой, и он станет относительно таким, как мы планировали. У него были начало и середина, теперь мы подходим к концу. Было бы тяжело потерять всех членов основного состава, и мы рады, что сохранили самых важных до конца», - отметил Бениофф.
HBO до сих пор не объявило количество эпизодов восьмого сезона официально. Этого не произошло, потому что продюсеры долго не могли принять решение о финале. «Мы долго спорили, кто должен убить Сансу», - пошутил Бениофф.
Кроме того, Вайс и Бениофф отметили, что никаких приквелов у сериала не появится. Кроме того, они намекнули на возвращение Кейтлин Старк и Джоффри Баратеона в грядущих сериях.
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