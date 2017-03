Kids' Choice Awards 2017. Американские дети выбрали лучшие фильмы и музыку

13 марта 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

В Калифорнии состоялась ежегодная церемония награждения «Kids` Choice Awards 2017». Организатор детской премии - телеканала Nickelodeon. Большое количество звезд приняло участие в шоу, включая Мэрайю Керри, Зои Салдану, Эллен ДеДженерес и многих других.Любимое телешоу: Опасный Генри (Henry Danger)Любимое семейное телешоу: Более полный дом (Fuller House)Любимое игровое телешоу: America`s Got TalentЛюбимый телевизионный мультфильм: Губка Боб Квадратные Штаны (SpongeBob SquarePants)Любимый телеактер: Джейс Норман, Опасный ГенриЛюбимая телеактриса: Зендая, Кей Си. Под прикрытиемЛюбимый фильм: Охотники за привидениями (Ghostbusters)Любимый киноактер: Крис Хемсворт, Охотники за привидениямиЛюбимая кіноактриса: Мелисса МакКарти, Охотники за привидениямиЛюбимый анимационный фильм: В поисках Дори (Finding Dory)Любимый голос анимационного персонажа: Эллен Дедженерес,В поисках ДориЛюбимый злодей: Кевин Харт, Тайная жизнь домашних животныхСамый крутой герой: Крис Эванс, Первый мститель: ПротивостояниеЛюбимые лучшие друзья в кино: Кевин Харт и Дуэн Джонсон, Полтора шпионаЛучшие друзья-враги в кино: Джинифер Гудвин и Джейсон Бейтман, ЗверополисЛюбимое животное: Кевин Харт, Тайная жизнь домашних животныхЛюбимая группа: Fifth HarmonyЛюбимый певец: Шон МендесЛюбимая певица: Селена ГомесЛюбимая песня: Work From Home, Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ignЛюбимый начинающий музыкант: Twenty One PilotsЛюбимый клип: Juju on That Beat, Зей Хиллфиггер и Зейлон МакКол.Любимый диджей: Келвин ХаррисЛюбимый саундтрек: Отряд самоубийцЛюбимая видеоигра: Just Dance 2017