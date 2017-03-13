Kids' Choice Awards 2017. Американские дети выбрали лучшие фильмы и музыку

Фото: AmericaRU.com
Полный список победителей «Kids` Choice Awards 2017»
Любимое телешоу: Опасный Генри (Henry Danger)
Любимое семейное телешоу: Более полный дом (Fuller House)
Любимое игровое телешоу: America`s Got Talent
Любимый телевизионный мультфильм: Губка Боб Квадратные Штаны (SpongeBob SquarePants)
Любимый телеактер: Джейс Норман, Опасный Генри
Любимая телеактриса: Зендая, Кей Си. Под прикрытием
Любимый фильм: Охотники за привидениями (Ghostbusters)
Любимый киноактер: Крис Хемсворт, Охотники за привидениями
Любимая кіноактриса: Мелисса МакКарти, Охотники за привидениями
Любимый анимационный фильм: В поисках Дори (Finding Dory)
Любимый голос анимационного персонажа: Эллен Дедженерес,В поисках Дори
Любимый злодей: Кевин Харт, Тайная жизнь домашних животных
Самый крутой герой: Крис Эванс, Первый мститель: Противостояние
Любимые лучшие друзья в кино: Кевин Харт и Дуэн Джонсон, Полтора шпиона
Лучшие друзья-враги в кино: Джинифер Гудвин и Джейсон Бейтман, Зверополис
Любимое животное: Кевин Харт, Тайная жизнь домашних животных
Любимая группа: Fifth Harmony
Любимый певец: Шон Мендес
Любимая певица: Селена Гомес
Любимая песня: Work From Home, Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign
Любимый начинающий музыкант: Twenty One Pilots
Любимый клип: Juju on That Beat, Зей Хиллфиггер и Зейлон МакКол.
Любимый диджей: Келвин Харрис
Любимый саундтрек: Отряд самоубийц
Любимая видеоигра: Just Dance 2017
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