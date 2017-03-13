Стивен Кинг считает, что американское общество нельзя сохранить с «чужими детьми»

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Республиканец, который был сторонником Президента Дональда Трампа, процитировал сообщение в Твиттере голландского кандидата в премьер-министры Герта Вилдерса, который раскритиковал ислам, и добавил свой комментарий. «Вилдерс понимает, что наша культура и демография - наша судьба. Мы не можем сохранить нашу цивилизацию с чужими детьми », - написал Кинг.
Он поддержал Вилдерса, крайне правого кандидата, который хочет закрыть все мечети и запретить Коран в Нидерландах. В другом твите в поддержку Вилдерса Кинг написал, что «культурное самоубийство посредством демографических преобразований должно закончиться».
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