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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСтивен Кинг считает, что американское общество нельзя сохранить с чужими детьми
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Стивен Кинг считает, что американское общество нельзя сохранить с «чужими детьми»


Стивен Кинг считает, что американское общество нельзя сохранить с чужими детьми
Фото: AmericaRU.com
Конгрессмен из Айовы, член местной палаты представителей Стивен Кинг (Steven King) заявил, что говорит, что американское общество не сможет выжить с «чужими детьми».

Республиканец, который был сторонником Президента Дональда Трампа, процитировал сообщение в Твиттере голландского кандидата в премьер-министры Герта Вилдерса, который раскритиковал ислам, и добавил свой комментарий. «Вилдерс понимает, что наша культура и демография - наша судьба. Мы не можем сохранить нашу цивилизацию с чужими детьми », - написал Кинг.

Он поддержал Вилдерса, крайне правого кандидата, который хочет закрыть все мечети и запретить Коран в Нидерландах. В другом твите в поддержку Вилдерса Кинг написал, что «культурное самоубийство посредством демографических преобразований должно закончиться».
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