После пожара в Шерман-Оакс спасатели нашли старый череп

Фото: AmericaRU.com
Небольшой пожар вспыхнул около 4 часов дня в воскресенье в районе Эн Кой Драйв, его погасили за 1,5 часа. Правда, пожарным пришлось привлечь к тушению вертолеты, поскольку сложная местность не позволяла доставлять воду к точке пожара. Когда позднее спасатели начали расчищать местность, то нашли необычную находку – череп человека. К месту вызвали полицию и коронера.
Местная жительница Ирина Факторович (Irina Faktorovich) сказала, что инцидент оказался для нее сюрреалистичным, потому что она живет в этом районе почти 20 лет. Она отметила, что в окрестностях так тихо, что трудно поверить в такую находку. Череп оказался старым, точное время смерти человека пока не определили, как и причину смерти. Ведется следствие.
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