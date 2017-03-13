Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:33 am | Чикаго 4:33 am | Сан-Франциско 2:33 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПосле пожара в Шерман-Оакс спасатели нашли старый череп
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

После пожара в Шерман-Оакс спасатели нашли старый череп


После пожара в Шерман-Оакс спасатели нашли старый череп
Фото: AmericaRU.com
Старый человеческий череп был обнаружен пожарными после небольшого возгорания в Шерман-Оакс, Калифорния.

Небольшой пожар вспыхнул около 4 часов дня в воскресенье в районе Эн Кой Драйв, его погасили за 1,5 часа. Правда, пожарным пришлось привлечь к тушению вертолеты, поскольку сложная местность не позволяла доставлять воду к точке пожара. Когда позднее спасатели начали расчищать местность, то нашли необычную находку – череп человека. К месту вызвали полицию и коронера.

Местная жительница Ирина Факторович (Irina Faktorovich) сказала, что инцидент оказался для нее сюрреалистичным, потому что она живет в этом районе почти 20 лет. Она отметила, что в окрестностях так тихо, что трудно поверить в такую находку. Череп оказался старым, точное время смерти человека пока не определили, как и причину смерти. Ведется следствие.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110793
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus