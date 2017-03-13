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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе мать закопала младенца на чужом огороде
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На Донбассе мать закопала младенца на чужом огороде


На Донбассе мать закопала младенца на чужом огороде
Фото: AmericaRU.com
В селе Донецкой области Украины группа подростков откопала на огороде тело новорождённого. Делом занялась полиция. Об этом сообщила пресс-служба НП.

«Детскую ручку увидели в земле дети, игравшие на улице в селе Зачатовка… вечером, 11 марта… Тело младенца было прикрыто камнями и куском шифера», - рассказали полицейские, отметив, что возраст ребёнка составил, по данным экспертов, от 1 до 4 дней.

Мать мальчика удалось отыскать с помощью служебной собаки. 26-летняя жещина заверила, что родила уже мёртвого ребёнка. «Почувствовала схватки, пошла на улицу, у сарая родила. Сердечко не билось, пульса не было. Я испугалась и закопала его», - рассказала она полицейским. Примечательно, что о беременности женщины не подозревали даже её мать и сестра, с которыми она вместе жила.

По данному факту полицейскими было заведено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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