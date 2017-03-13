Дональд Трамп-младший, управляющий семейным бизнесом, говорит, что у него почти «нулевой контакт» с отцом

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«В настоящий момент у меня практически нет контакта с ним», - заявил Дональд Трамп-младший он в субботу на канале NBC News. В Техасе состоялся ежегодный ужин Рейгана, на котором присутствовал сенатор Тед Круз и другие республиканцы. Трамп-младший впервые принял участие в подобном торжестве после инаугурации отца.
«Я думал, что после Дня выборов я выйду из политики и вернусь к своей обычной жизни и к своей семье, - добавил Дональд-младший. - Но я не могу». Теперь журналисты гадают, что имел в виду сын Трампа под «нулевым контактом» - фактическое общение или собственное нежелание участвовать в политической жизни.
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