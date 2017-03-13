Дональд Трамп-младший, управляющий семейным бизнесом, говорит, что у него почти «нулевой контакт» с отцом

13 марта 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110789

Во время президентской кампании Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.) был одним из самых ярых и явных сторонников своего отца, ставшего впоследствии Президентом США. Старший сын Дональда Трампа путешествовал по всей стране, выступая с речами и собирая пожертвования на кампанию. Теперь Трамп-младший говорит, что он почти не общается с отцом.«В настоящий момент у меня практически нет контакта с ним», - заявил Дональд Трамп-младший он в субботу на канале NBC News. В Техасе состоялся ежегодный ужин Рейгана, на котором присутствовал сенатор Тед Круз и другие республиканцы. Трамп-младший впервые принял участие в подобном торжестве после инаугурации отца.«Я думал, что после Дня выборов я выйду из политики и вернусь к своей обычной жизни и к своей семье, - добавил Дональд-младший. - Но я не могу». Теперь журналисты гадают, что имел в виду сын Трампа под «нулевым контактом» - фактическое общение или собственное нежелание участвовать в политической жизни.