По приказу ФСБ в «ДНР/ЛНР» активно ищут «украинских диверсантов», - ИС

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
«Руководство ФСБ РФ потребовало от "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" резко активизировать борьбу с «украинским терроризмом». Задача – любыми способами организовать наличие «доказательств» якобы ведущейся "активной террористической деятельности" украинских спецслужб и ВСУ на территории оккупированных районов», - рассказал депутат, отметив, что сепаратисты, выполняя приказ, объявляют «диверсантами» самых обычных местных преступников.
«Отмечено инкриминирование задержанным за бытовые преступления уголовным элементам "связей" с украинскими ССО, ГУР МО и СБУ. В "ЛНР" местный житель, у которого было изъято несколько шашек промышленной взрывчатки, был объявлен "террористом международного класса, на службе у СБУ"», - поделился информацией Тымчук.
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