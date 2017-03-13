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Главная страница → Раздел: УкраинаПо приказу ФСБ в ДНР/ЛНР активно ищут украинских диверсантов, - ИС
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По приказу ФСБ в «ДНР/ЛНР» активно ищут «украинских диверсантов», - ИС


По приказу ФСБ в ДНР/ЛНР активно ищут украинских диверсантов, - ИС
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnr-onlineru
По приказу российских спецслужб «силовики» сепаратистских «ДНР/ЛНР» активизировали усилия по поиску «украинских диверсантов». Пока сепаратистам удалось отловить только несколько местных преступников. Об этом сообщил координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Руководство ФСБ РФ потребовало от "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" резко активизировать борьбу с «украинским терроризмом». Задача – любыми способами организовать наличие «доказательств» якобы ведущейся "активной террористической деятельности" украинских спецслужб и ВСУ на территории оккупированных районов», - рассказал депутат, отметив, что сепаратисты, выполняя приказ, объявляют «диверсантами» самых обычных местных преступников.

«Отмечено инкриминирование задержанным за бытовые преступления уголовным элементам "связей" с украинскими ССО, ГУР МО и СБУ. В "ЛНР" местный житель, у которого было изъято несколько шашек промышленной взрывчатки, был объявлен "террористом международного класса, на службе у СБУ"», - поделился информацией Тымчук.
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