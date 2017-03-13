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В России начался суд над «хабаровскими живодёрками»


В России начался суд над хабаровскими живодёрками
Фото: AmericaRU.com
В российском Хабаровске суд приступил к рассмотрению дела 3 молодых людей, прославившихся благодаря зверским убийствам животных на камеру. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Под следствие попали 2 несовершеннолетние студентки и их 18-летний подельник. «Подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали», - рассказали в СК, отметив, что девчонки совсем не скрывали своих садистских пристрастий и публиковали в социальных сетях фотографии истерзанных питомцев.

В ходе следствия выяснилось, что жертвами живодёрок были не только котики и собачки. Помимо зверских издевательств над животными, молодые люди также повреждали машины, снимали унижающие достоинство человека ролики и нападали на людей. Так, следователи обнаружили молодого человека, которого студентки заманили в заброшенное здание и жестоко избили.

За 3 месяца следователи собрали убедительные доказательства, позволившие выдвинуть живодёркам и их подельнику обвинения по статьям 245 (жестокое обращение с животными), 162 (разбой), 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), а также 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.

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