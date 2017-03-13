Украинцы усилили меры безопасности на Донбассе из-за угрозы терактов

Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
«В течение последних нескольких дней значительно возросла угроза терактов на объектах инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Среди прочего, фиксируются попытки проникновения на подконтрольную Украине территорию ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) противника», - рассказали военные, отметив, что, в связи с такой активностью было принято решение о вводе дополнительных ограничений и усилении фильтрационных мероприятий.
«Подразделения национальной полиции переведены на усиленный режим несения службы. Проводятся дополнительные проверки граждан на блок-постах, а также в местах большого скопления людей», - уточнили представители штаба. Они подчеркнули, что такие меры «направлены исключительно на обеспечение безопасности мирного населения».
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