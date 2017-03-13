Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:03 am | Чикаго 3:03 am | Сан-Франциско 1:03 am
Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы усилили меры безопасности на Донбассе из-за угрозы терактов
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Украинцы усилили меры безопасности на Донбассе из-за угрозы терактов


Украинцы усилили меры безопасности на Донбассе из-за угрозы терактов
Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
Украинские силовики усилили контртеррористические меры на неоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил украинский штаб АТО.

«В течение последних нескольких дней значительно возросла угроза терактов на объектах инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Среди прочего, фиксируются попытки проникновения на подконтрольную Украине территорию ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) противника», - рассказали военные, отметив, что, в связи с такой активностью было принято решение о вводе дополнительных ограничений и усилении фильтрационных мероприятий.

«Подразделения национальной полиции переведены на усиленный режим несения службы. Проводятся дополнительные проверки граждан на блок-постах, а также в местах большого скопления людей», - уточнили представители штаба. Они подчеркнули, что такие меры «направлены исключительно на обеспечение безопасности мирного населения».

Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110783
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus