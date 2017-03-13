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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Донецке умер один из основателей сепаратисткой ДНР
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В Донецке умер один из основателей сепаратисткой «ДНР»


В Донецке умер один из основателей сепаратисткой ДНР
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
В больнице оккупированного Донецка умер один из создателей сепаратистской «ДНР» Владимир Макович. Об этом сообщило агентство Росбалт, ссылаясь на «народный совет» непризнанной «республики».

«К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков», - рассказали сепаратисты, отметив, что у Маковича была опухоль мозга.

Отметим, что Макович активно участвовал в оккупации украинского Донбасса. В апреле 2014 года он первым провозгласил создание сепаратистской «ДНР». Впоследствии он занял должность «спикера верховного совета» никем не признанной «республики».

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