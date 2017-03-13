В Донецке умер один из основателей сепаратисткой «ДНР»

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
«К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков», - рассказали сепаратисты, отметив, что у Маковича была опухоль мозга.
Отметим, что Макович активно участвовал в оккупации украинского Донбасса. В апреле 2014 года он первым провозгласил создание сепаратистской «ДНР». Впоследствии он занял должность «спикера верховного совета» никем не признанной «республики».
Читайте также: В Донецке убит ещё один главарь боевиков – «Гиви».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинцы усилили меры безопасности на Донбассе из-за угрозы терактов →
- Россияне определились с артистом, который отправится в Киев на Евровидение →
- Украинцы пополнят свой флот списанными кораблями НАТО →
- Россияне предложили украинцам допросить Януковича в РФ, но получили отказ →
- В «ДНР» жителей угрозами заставляют оформлять себе «паспорта» →
- Кобзон анонсировал свою поездку на Донбасс →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110781
http://www.americaru.com/news/110781