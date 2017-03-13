Американский прокурор Прит Бхарара заявил, что его уволили после отказа уйти по собственному желанию

Фото: AmericaRU.com
Тогда Бхарара отказался подать в отставку, но в субботу он написал в Твиттере, что все же был уволен. «Я не подавал в отставку. Меня уволили. Быть прокурором Южного округа штата Нью-Йорк — большая честь в моей профессиональной жизни», - написал он. Неясно, что послужило причиной для увольнения, но, возможно, Дональд Трамп (Donald Trump) просто изменил свое решение по данному вопросу. Белый дом отказался прокомментировать ситуацию.
Бхарара наслаждался всеобщим вниманием на протяжении более семи лет. Он занимался несколькими громкими делами, связанными с Уолл-стрит, а также вел расследование в отношении мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио (Bill de Blasio).
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