Жизнь после смерти: мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти

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В Канаде врачи палаты интенсивной терапии отказались от поддержания жизнидеятельности четырех пациентов с тяжелыми заболеваниями, а в результате стали свидетелями странного явления. Вначале мозговая активность у трех из четырех пациентов прекратилась, а за ней последовало прекращение сердечного ритма и артериального давления, и доктора констатировали смерть.
Однако четвертый пациент отреагировал иначе: постоянная активность мозга проявлялась еще в течение 10 минут после последнего удара сердца. Специалисты Университета Западного Онтарио заявили, что видели единичные всплески дельта волн, сохранившихся после прекращения сердечного ритма и артериального давления.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Canadian Journal of Neurological Sciences».
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