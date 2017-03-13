Жизнь после смерти: мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти

13 марта 2017 года, 11:00

Фото: AmericaRU.com

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Человеческий мозг - сложный орган, который по-прежнему представляет множество загадок для специалистов в области медицины. Открывая одну из многих тайн мозга, ученые обнаружили, что человеческий мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти человека.В Канаде врачи палаты интенсивной терапии отказались от поддержания жизнидеятельности четырех пациентов с тяжелыми заболеваниями, а в результате стали свидетелями странного явления. Вначале мозговая активность у трех из четырех пациентов прекратилась, а за ней последовало прекращение сердечного ритма и артериального давления, и доктора констатировали смерть.Однако четвертый пациент отреагировал иначе: постоянная активность мозга проявлялась еще в течение 10 минут после последнего удара сердца. Специалисты Университета Западного Онтарио заявили, что видели единичные всплески дельта волн, сохранившихся после прекращения сердечного ритма и артериального давления.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Canadian Journal of Neurological Sciences».