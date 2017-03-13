Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:04 am | Чикаго 3:04 am | Сан-Франциско 1:04 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЖизнь после смерти: мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Жизнь после смерти: мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти


Жизнь после смерти: мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти
Фото: AmericaRU.com
Человеческий мозг - сложный орган, который по-прежнему представляет множество загадок для специалистов в области медицины. Открывая одну из многих тайн мозга, ученые обнаружили, что человеческий мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти человека.

В Канаде врачи палаты интенсивной терапии отказались от поддержания жизнидеятельности четырех пациентов с тяжелыми заболеваниями, а в результате стали свидетелями странного явления. Вначале мозговая активность у трех из четырех пациентов прекратилась, а за ней последовало прекращение сердечного ритма и артериального давления, и доктора констатировали смерть.

Однако четвертый пациент отреагировал иначе: постоянная активность мозга проявлялась еще в течение 10 минут после последнего удара сердца. Специалисты Университета Западного Онтарио заявили, что видели единичные всплески дельта волн, сохранившихся после прекращения сердечного ритма и артериального давления.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Canadian Journal of Neurological Sciences».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110777
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus