НАСА нашло давно потерянный индийский спутник

Фото: AmericaRU.com
Chandrayaan-1 - относительно миниатюрный кубический зонд, что сделало его идеальной мишенью для эксперимента, проведенного группой ученых Лаборатории реактивного движения. Команда хотела выяснить, можно ли метод, используемый для наблюдения за небольшими астероидами, применить для поиска орбитальных аппаратов.
При поиске спутника ученые использовали радар, потому что оптические телескопы не могут ничего показать о причине отражаемого лунного света. Поскольку Chandrayaan-1 находился на полярной орбите вокруг небесного тела, прежде чем он потерялся, команда послала мощный луч микроволн в место выше северного полюса Луны.
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