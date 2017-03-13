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В Массачусетсе ожидается сильный снегопад


В Массачусетсе ожидается сильный снегопад
Фото: AmericaRU.com
По данным Национальной метеорологической службы, во вторник сильный зимний шторм ударит по штату Массачусетс. Ожидается, что количество осадков по всему региону достигнет отметки 60 сантиметров.

Метеорологи говорят, что на западе Массачусетса выпадет до 45 сантиметров снега, в то время как на полуострове Кейп-Код ожидается лишь от 8 до 20 сантиметров осадков. Вполне возможно, что на северо-востоке количество осадков увеличится до 60 сантиметров.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует на вторник метель, которая начнется во второй половине дня и продлится до поздней ночи. Порывы ветра будут достигать скорости 80 километров в час. Шторм может также сопровождаться так называемой зимней грозой и прибрежными наводнениями. Согласно данным метеорологов, за эту зиму в Бостоне выпало около 100 сантиметров снега.
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