В Массачусетсе ожидается сильный снегопад

Фото: AmericaRU.com
Метеорологи говорят, что на западе Массачусетса выпадет до 45 сантиметров снега, в то время как на полуострове Кейп-Код ожидается лишь от 8 до 20 сантиметров осадков. Вполне возможно, что на северо-востоке количество осадков увеличится до 60 сантиметров.
Национальная метеорологическая служба прогнозирует на вторник метель, которая начнется во второй половине дня и продлится до поздней ночи. Порывы ветра будут достигать скорости 80 километров в час. Шторм может также сопровождаться так называемой зимней грозой и прибрежными наводнениями. Согласно данным метеорологов, за эту зиму в Бостоне выпало около 100 сантиметров снега.
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