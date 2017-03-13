Житель Флориды хотел сжечь магазин, который, по его мнению, принадлежит мусульманину

13 марта 2017 года, 10:05

Фото: AmericaRU.com

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Мужчина, рассерженный на арабов «из-за того, что они делают на Ближнем Востоке», пытался поджечь магазин, который, по его мнению, принадлежит мусульманину.По словам сотрудников правоохранительных органов, потенциальной целью Ричарда Ллойда (Richard Lloyd) был магазин Met Mart в Порт-Сент-Люси, штат Флорида. «Когда на место происшествия приехали стражи порядка, то заметили, что содержимое мусорного бака, который стоял перед дверью, горело. Увидев полицейских, мужчина сложил руки за спиной и попросил забрать его в участок», - сказал в своем заявлении шериф Кен Дж. Маскара (Ken J. Mascara). В то время магазин был закрыт.Как заявили полицейские, мужчина сорвал магазинные вывески и сжег их с целью выгнать арабов из страны. 64-летний Ллойд посчитал владельцев мусульманами, хотя на самом деле у них индийское происхождение. Он был арестован по обвинению в поджоге.