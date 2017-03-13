На Гаити автобус врезался в толпу людей; 38 человек погибли

Фото: AmericaRU.com
Автобус, принадлежащий транспортной компании Blue Sky Logistics, перевозил людей из северного города Кап-Аитьен в столицу страны Порт-о-Пренс. Транспортное средство въехало в толпу людей, собравшихся на музыкальном фестивале, который начинается на Марди Гра и продолжается до Пасхи.
Неподалеку от города Гонаив автобус сбил двух пешеходов, один из которых умер на месте происшествия. Водитель продолжил движение, прежде чем врезался в толпу музыкантов. Как только автобус остановился, водитель скрылся и до сих пор находится в бегах. Злоумышленники попытались поджечь автобус, пока пассажиры были все еще внутри, но стажи порядка помешали им это сделать.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В воздухе Омска доля ядовитого этилмеркаптана в 400 раз превысила норму →
- В России 4-летняя девочка 4 часа шла по заснеженной тайге, чтобы спасти бабушку →
- США не пригласили Россию на заседание Коалиции по борьбе с ИГИЛ →
- Только 1% россиян оплачивает покупки исключительно банковской картой →
- Испанцы подали в суд на россиян из-за задержки запуска спутника →
- Президент Южной Кореи смещен с должности из-за коррупционного скандала →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110769
http://www.americaru.com/news/110769