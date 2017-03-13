На Гаити автобус врезался в толпу людей; 38 человек погибли

13 марта 2017 года, 09:48

Фото: AmericaRU.com

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На севере Гаити пассажирский автобус врезался в толпу участников фестиваля, в результате чего, погибли, по меньшей мере, 38 человек погибли и еще 13 получили ранения. По словам сотрудников правоохранительных органов, это был несчастный случай.Автобус, принадлежащий транспортной компании Blue Sky Logistics, перевозил людей из северного города Кап-Аитьен в столицу страны Порт-о-Пренс. Транспортное средство въехало в толпу людей, собравшихся на музыкальном фестивале, который начинается на Марди Гра и продолжается до Пасхи.Неподалеку от города Гонаив автобус сбил двух пешеходов, один из которых умер на месте происшествия. Водитель продолжил движение, прежде чем врезался в толпу музыкантов. Как только автобус остановился, водитель скрылся и до сих пор находится в бегах. Злоумышленники попытались поджечь автобус, пока пассажиры были все еще внутри, но стажи порядка помешали им это сделать.