В воздухе Омска доля ядовитого этилмеркаптана в 400 раз превысила норму

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Следователи начали проверку из-за многочисленных жалоб жителей на неприятный химический запах в воздухе. «По результатам исследований проб атмосферного воздуха… установлено, что едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз», - рассказали в СК, отметив, что данный газ используется в качестве плохо пахнущей добавки к не имеющему запаху природному газу.
По данному факту было заведено уголовное дело по ст.251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Под подозрением у Следственного комитета оказались 3 местных предприятия. Их проверяют.
Стоит отметить, что этилмеркаптан – весьма опасный газ, он находится в списке сильнодействующих ядовитых веществ 3-го класса опасности. В больших количествах он вызывает головную боль, тошноту и даже потерю координации.
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