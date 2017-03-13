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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне определились с артистом, который отправится в Киев на Евровидение
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Россияне определились с артистом, который отправится в Киев на Евровидение


Россияне определились с артистом, который отправится в Киев на Евровидение
Фото: AmericaRU.com / eurovision.tv
Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве представит певица Юлия Самойлова со своей песней «Flame is Burning» («Горящее пламя»). Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отметим, что Самойлова – не обычная певица. Она имеет первую группу инвалидности и с детства передвигается на коляске. Однако жалости в свой адрес 28-летняя артистка категорически не приемлет.

Музыкой Самойлова занимается с детства. Она участвовала в множестве как российских, так и международных песенных конкурсах, имеет внушительное количество наград. В 2014 году певица даже участвовала в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Отметим, что в этом году «Евровидение» состоится 9, 11 и 13 мая в украинской столице – Киеве. В нём примут участие певцы из 43 стран мира.

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