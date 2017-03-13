Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:02 am | Чикаго 12:02 am | Сан-Франциско 10:02 pm
Главная страница → Раздел: В миреВ России 4-летняя девочка 4 часа шла по заснеженной тайге, чтобы спасти бабушку
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В России 4-летняя девочка 4 часа шла по заснеженной тайге, чтобы спасти бабушку


В России 4-летняя девочка 4 часа шла по заснеженной тайге, чтобы спасти бабушку
Фото: AmericaRU.com
В российской республике Тува 4-летняя девочка прошла 8 км по заснеженной тайге в сильный мороз, чтобы позвать помощь заболевшей бабушке. Об этом сообщило местное управление СК России.

История произошла ещё в феврале. Заметив, что бабушке стало плохо, внучка сообщила об этом своему дедушке. Так как пенсионер был слеп, за помощью пришлось идти ребёнку. Она около 4 часов шла к ближайшему поселению по заснеженной и морозной тайге. С поставленной задачей девочка справилась, однако спасти бабушку не удалось. Приехавшая через несколько часов скорая констатировала смерть женщины, вызванную, по предварительным данным, инфарктом.

Впоследствии инцидентом заинтересовались следственные органы Тувы. Так, СК завел уголовное дело в отношении матери 4-летней девочки. «Подозреваемая оставила 4-летнюю дочку у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте… При этом она знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка», - рассказали следователи, отметив, что матери инкриминировали преступление «оставление в опасности» (ст.125 УК РФ).

Стоит отметить, что, в результате похода девочка практически не пострадала. Врачи констатировали только общее переохлаждение организма, не угрожающее ни её жизни, ни здоровью.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110763
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus