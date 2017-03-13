В России 4-летняя девочка 4 часа шла по заснеженной тайге, чтобы спасти бабушку

Фото: AmericaRU.com
История произошла ещё в феврале. Заметив, что бабушке стало плохо, внучка сообщила об этом своему дедушке. Так как пенсионер был слеп, за помощью пришлось идти ребёнку. Она около 4 часов шла к ближайшему поселению по заснеженной и морозной тайге. С поставленной задачей девочка справилась, однако спасти бабушку не удалось. Приехавшая через несколько часов скорая констатировала смерть женщины, вызванную, по предварительным данным, инфарктом.
Впоследствии инцидентом заинтересовались следственные органы Тувы. Так, СК завел уголовное дело в отношении матери 4-летней девочки. «Подозреваемая оставила 4-летнюю дочку у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте… При этом она знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка», - рассказали следователи, отметив, что матери инкриминировали преступление «оставление в опасности» (ст.125 УК РФ).
Стоит отметить, что, в результате похода девочка практически не пострадала. Врачи констатировали только общее переохлаждение организма, не угрожающее ни её жизни, ни здоровью.
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