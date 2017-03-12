Дальние радиосигналы в космосе могут быть признаком «чужих» путешественников

Фото: AmericaRU.com
Радиовспышки пришли из далеких галактик, но ученые не имеют представления о том, что они собой представляют. С 2007 года большие радиотелескопы захватили около двух десятков загадочных радиовспышек. Теперь у пары теоретиков из Гарварда есть дикая идея, что эти сигналы издают планетарные маяки, которые по размерам могут затмевать Звезду Смерти.
Радиоимпульсы длительностью в одну тысячную долю секунды слишком яркие, чтобы соответствовать большинству известных источников, включая вращающиеся нейтронные звезды - пульсары. «Не существует известного астрономического объекта, который генерирует подобные радиосигналы при такой высокой яркости - в десятки миллиардов раз ярче, чем у пульсаров, - отметил соавтор статьи Ави Леб (Avi Loeb) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.
Большинство экспертов считают, что эти вспышки, скорее всего, созданы неизвестным классом небесного объекта, возможно, экзотическим типом нейтронной звезды.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- На Марсе можно растить картофель →
- Некоторые неандертальцы были вегетарианцами →
- Мошенничество Volkswagen может повлиять на уровень смертности в Европе →
- Ученые придумали, как с помощью силы мысли рассказать роботу об ошибке →
- Ученые рассказали, почему у панды черно-белый окрас →
- Причиной вымирания шерстистого мамонта стала генетическая патология →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110761
http://www.americaru.com/news/110761