Дальние радиосигналы в космосе могут быть признаком «чужих» путешественников

12 марта 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Новый анализ астрономических данных охватывает ряд совпадений, что недавно обнаруженные радиовспышки в отдаленных частях космоса могут быть отголосками развитых цивилизаций. Это могут быть сигналы «путешественников», летящих через пространство.Радиовспышки пришли из далеких галактик, но ученые не имеют представления о том, что они собой представляют. С 2007 года большие радиотелескопы захватили около двух десятков загадочных радиовспышек. Теперь у пары теоретиков из Гарварда есть дикая идея, что эти сигналы издают планетарные маяки, которые по размерам могут затмевать Звезду Смерти.Радиоимпульсы длительностью в одну тысячную долю секунды слишком яркие, чтобы соответствовать большинству известных источников, включая вращающиеся нейтронные звезды - пульсары. «Не существует известного астрономического объекта, который генерирует подобные радиосигналы при такой высокой яркости - в десятки миллиардов раз ярче, чем у пульсаров, - отметил соавтор статьи Ави Леб (Avi Loeb) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.Большинство экспертов считают, что эти вспышки, скорее всего, созданы неизвестным классом небесного объекта, возможно, экзотическим типом нейтронной звезды.