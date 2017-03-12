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Дальние радиосигналы в космосе могут быть признаком «чужих» путешественников


Дальние радиосигналы в космосе могут быть признаком чужих путешественников
Фото: AmericaRU.com
Новый анализ астрономических данных охватывает ряд совпадений, что недавно обнаруженные радиовспышки в отдаленных частях космоса могут быть отголосками развитых цивилизаций. Это могут быть сигналы «путешественников», летящих через пространство.

Радиовспышки пришли из далеких галактик, но ученые не имеют представления о том, что они собой представляют. С 2007 года большие радиотелескопы захватили около двух десятков загадочных радиовспышек. Теперь у пары теоретиков из Гарварда есть дикая идея, что эти сигналы издают планетарные маяки, которые по размерам могут затмевать Звезду Смерти.

Радиоимпульсы длительностью в одну тысячную долю секунды слишком яркие, чтобы соответствовать большинству известных источников, включая вращающиеся нейтронные звезды - пульсары. «Не существует известного астрономического объекта, который генерирует подобные радиосигналы при такой высокой яркости - в десятки миллиардов раз ярче, чем у пульсаров, - отметил соавтор статьи Ави Леб (Avi Loeb) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Большинство экспертов считают, что эти вспышки, скорее всего, созданы неизвестным классом небесного объекта, возможно, экзотическим типом нейтронной звезды.
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