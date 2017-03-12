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Starbucks встречает весну новыми цветными чашками – впервые в истории


Starbucks встречает весну новыми цветными чашками – впервые в истории
Фото: AmericaRU.com
Американская сеть кофеен Starbucks разработала новый дизайн чашек для этой весны. Впервые это будут разноцветные стаканчики, хотя и в традиционном минималистическом стиле.

В течение ограниченного времени кофейный гигант будет разливать кофе на вынос в яркие синие, желтые и зеленые стаканчики, на которых изображены солнце и зонтик. Весна была единственным сезоном, для которого компания еще не делала специальный дизайн. Ранее уже появлялись особые летние, осенние и зимние чашки, но весенние созданы только в этом году.

В ноябре прошлого года компания выпустила чашку зеленого и белого дизайна с изображением мультяшных человечков, и по словам генерального директора Говарда Шульца, эти образы «представляли связи Starbucks с обществом, партнерами и клиентами».
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