«Конг. Остров черепа» обошел «Логана» в американском прокате

Фото: AmericaRU.com
«Логан», последний фильм о Росомахе студии 20th Century Fox, заработал в минувшую пятницу лишь 10,5 миллионов долларов, общая прибыль за выходные составит порядка 36 миллионов. Общая сумма проката фильма перевалила за 350 миллионов долларов.
«Остров черепа» рассказывает о приключениях группы исследователей в месте, где обитал Конг вместе с другими огромными животными. В фильме снялись Том Хиддлстон, Сэмюел Л. Джексон и Бри Ларсон.
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