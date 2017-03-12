«Конг. Остров черепа» обошел «Логана» в американском прокате

12 марта 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Проект Warner Bros. и Legendary «Конг. Остров черепа» стал лидером североамериканского проката в эти выходные. Новая история, связанная с гигантским приматом, получила кассу в размере 20,2 миллионов долларов в пятницу, общий размер заработка за уик-энд должен составить около 54 миллионов.«Логан», последний фильм о Росомахе студии 20th Century Fox, заработал в минувшую пятницу лишь 10,5 миллионов долларов, общая прибыль за выходные составит порядка 36 миллионов. Общая сумма проката фильма перевалила за 350 миллионов долларов.«Остров черепа» рассказывает о приключениях группы исследователей в месте, где обитал Конг вместе с другими огромными животными. В фильме снялись Том Хиддлстон, Сэмюел Л. Джексон и Бри Ларсон.