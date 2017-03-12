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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКонг. Остров черепа обошел Логана в американском прокате
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«Конг. Остров черепа» обошел «Логана» в американском прокате


Конг. Остров черепа обошел Логана в американском прокате
Фото: AmericaRU.com
Проект Warner Bros. и Legendary «Конг. Остров черепа» стал лидером североамериканского проката в эти выходные. Новая история, связанная с гигантским приматом, получила кассу в размере 20,2 миллионов долларов в пятницу, общий размер заработка за уик-энд должен составить около 54 миллионов.

«Логан», последний фильм о Росомахе студии 20th Century Fox, заработал в минувшую пятницу лишь 10,5 миллионов долларов, общая прибыль за выходные составит порядка 36 миллионов. Общая сумма проката фильма перевалила за 350 миллионов долларов.

«Остров черепа» рассказывает о приключениях группы исследователей в месте, где обитал Конг вместе с другими огромными животными. В фильме снялись Том Хиддлстон, Сэмюел Л. Джексон и Бри Ларсон.
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