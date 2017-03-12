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Главная страница → Раздел: События/СкандалыТрехлетняя девочка погибла из-за вспыхнувшего ховерборда
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Трехлетняя девочка погибла из-за вспыхнувшего ховерборда


Трехлетняя девочка погибла из-за вспыхнувшего ховерборда
Фото: AmericaRU.com
Трехлетняя девочка из Гаррисбурга, штат Пенсильвания, скончалась из-за возгорания ховерборда, который подзаряжался, сообщают местные власти.

В результате воспламенения ховерборда пожар охватил дом, два человека получили тяжелые ожоги. Кроме того, один из пожарных, тушивших огонь, также был серьезно ранен. Один из жителей дома прыгнул со второго этажа, чтобы спастись от пламени.

В офисе коронера сообщили, что 3-летняя Ашанти Хьюз (Ashanti Hughes) была объявлена мертвой в субботу ночью. Две женщины остаются в больнице в критическом состоянии. Пожар был признан случайным.

Власти Пенсильвании вновь призывают жителей отказаться от использования поддельных ховербордов, поскольку есть высокий риск детонации зарядного устройства.
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