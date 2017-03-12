Нью-йоркский прокурор Прит Бхарара был уволен администрацией Трампа

12 марта 2017 года, 10:15

Фото: AmericaRU.com

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Нью-йоркский федеральный прокурор Прит Бхарара (Preet Bharara)11 марта заявил, что его уволили на следующий день после того, как министерство юстиции попросило его и еще 45 федеральных прокуроров, которые служили при Президенте Обаме, подать в отставку. Поскольку он отказался уйти по собственному желанию, его уволили принудительно.Прит Бхарара, один из самых громких федеральных прокуроров в стране, заявил, что был уволен в субботу после отказа подать заявление о добровольном уходе с должности, поскольку он работал обвинителем во время предыдущего Президента. По словам Бхарары, его увольнение - это выполнение обещания, которое дал Трамп прокурору штата Манхэттен в ноябре, спустя несколько недель после выборов.Политики, близкие к Трампу, конфиденциально сообщили Washington Post, что главный стратег президента Стивен К. Бэннон и генеральный прокурор Джефф Сешенс хотят получить «чистую доску» федеральных прокуроров.