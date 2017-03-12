Нью-йоркский прокурор Прит Бхарара был уволен администрацией Трампа

Фото: AmericaRU.com
Прит Бхарара, один из самых громких федеральных прокуроров в стране, заявил, что был уволен в субботу после отказа подать заявление о добровольном уходе с должности, поскольку он работал обвинителем во время предыдущего Президента. По словам Бхарары, его увольнение - это выполнение обещания, которое дал Трамп прокурору штата Манхэттен в ноябре, спустя несколько недель после выборов.
Политики, близкие к Трампу, конфиденциально сообщили Washington Post, что главный стратег президента Стивен К. Бэннон и генеральный прокурор Джефф Сешенс хотят получить «чистую доску» федеральных прокуроров.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Трамп обещает вложить триллион в инфраструктуру, но нужно втрое больше →
- В первый месяц президентства Трампа число случаев незаконного пересечения границы сократилось на 40 процентов →
- Гавайи стали первым штатом, подавшим в суд, чтобы остановить новый иммиграционный запрет Трампа →
- Трамп рассматривает возможность отправки тысячи солдат в столицу ИГИЛ →
- Трамп снова обозвал Обаму «слабаком» →
- Трамп раскритиковал «ужасное решение» Обамы освободить узников Гуантанамо →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110753
http://www.americaru.com/news/110753