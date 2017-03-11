Пустая книга "Причины голосовать за демократов" стала бестселлером на Amazon

11 марта 2017 года, 16:19

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110751

Подыскиваете литературу, которую будете читать в отпуске? Ни одна книга не займет у вас меньше времени, чем бестселлер Майкла Дж. Ноулза (Michael J. Knowles) под названием "Причины голосовать за демократов". В ней все страницы - пустые.Ноулз, выпускник Йельского университета и журналист Daily Wire, самостоятельно опубликовал книгу, в которой есть только заголовки и библиография. Книга, состоящая из 266 пустых страниц - явная попытка посмеяться над демократами, однако она заняла первое место в списке бестселлеров на Amazon."Что действительно хорошего в этой книге: вы можете прочитать ее от корки до корки в течение примерно 15-20 секунд", - сказал Ноулз. Amazon позиционирует книгу, как «наиболее тщательно исследованную и последовательную апологию Демократической партии США на сегодняшний день». "Причины голосовать за демократов" - это политический трактат, который обязательно выдержит испытание временем. Обязательное дополнение к журнальному столу любого политического обозревателя", - говорится в описании на сайте.