Средства для роста волос могут вызвать эректильную дисфункцию

11 марта 2017 года, 16:00

Фото: AmericaRU.com

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Мужчины, которые принимают препараты для лечения выпадения волос или простатита, могут испытывать эректильную дисфункцию. Кроме того, эффект долго остается после прекращения приема лекарств.Новое исследование показало, что чем более длительным было воздействие препаратов «Финастерид» и «Дутастерид», тем более высоким был риск развития эректильной дисфункции. Специалисты Северо-Западного университета отметили, что в некоторых случаях эректильная дисфункция продолжалась в течение нескольких месяцев или лет, несмотря на прекращение использования препаратов.Ученые также обнаружили, что существует более сильная взаимосвязь между приемом препаратов и наличием длительной эректильной дисфункции, нежели с диабетом, гипертонией или курением, которые являются другими факторами риска. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PeerJ».