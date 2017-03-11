Средства для роста волос могут вызвать эректильную дисфункцию

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Новое исследование показало, что чем более длительным было воздействие препаратов «Финастерид» и «Дутастерид», тем более высоким был риск развития эректильной дисфункции. Специалисты Северо-Западного университета отметили, что в некоторых случаях эректильная дисфункция продолжалась в течение нескольких месяцев или лет, несмотря на прекращение использования препаратов.
Ученые также обнаружили, что существует более сильная взаимосвязь между приемом препаратов и наличием длительной эректильной дисфункции, нежели с диабетом, гипертонией или курением, которые являются другими факторами риска. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PeerJ».
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