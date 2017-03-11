Американцы стали пить больше бутилированной воды

11 марта 2017 года, 15:37

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что американцы стали чаще пить воду в бутылках. По данным исследовательской и консалтинговой компании Beverage Marketing Corp., за несколько десятилетий роста продаж бутилированной воды, в 2016 году она превзошла безалкогольные газированные напитки по объему реализации.Сдвиг произошел после активного распространения информации о негативном влиянии сладких газированных напитков на здоровье. В ноябре жители нескольких американских городов проголосовали за введение налога на газированную воду. Это произошло на фоне борьбы с ожирением и связанными с ним заболеваниями, включая диабет.Потребление бутилированной воды в Соединенных Штатах в прошлом году достигло 149 литров на душу населения, тогда как потребление газированных напитков снизилось до 145 литров.