Американцы стали пить больше бутилированной воды

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Сдвиг произошел после активного распространения информации о негативном влиянии сладких газированных напитков на здоровье. В ноябре жители нескольких американских городов проголосовали за введение налога на газированную воду. Это произошло на фоне борьбы с ожирением и связанными с ним заболеваниями, включая диабет.
Потребление бутилированной воды в Соединенных Штатах в прошлом году достигло 149 литров на душу населения, тогда как потребление газированных напитков снизилось до 145 литров.
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