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Главная страница → Раздел: АналитикаАмериканцы стали пить больше бутилированной воды
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Американцы стали пить больше бутилированной воды


Американцы стали пить больше бутилированной воды
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что американцы стали чаще пить воду в бутылках. По данным исследовательской и консалтинговой компании Beverage Marketing Corp., за несколько десятилетий роста продаж бутилированной воды, в 2016 году она превзошла безалкогольные газированные напитки по объему реализации.

Сдвиг произошел после активного распространения информации о негативном влиянии сладких газированных напитков на здоровье. В ноябре жители нескольких американских городов проголосовали за введение налога на газированную воду. Это произошло на фоне борьбы с ожирением и связанными с ним заболеваниями, включая диабет.

Потребление бутилированной воды в Соединенных Штатах в прошлом году достигло 149 литров на душу населения, тогда как потребление газированных напитков снизилось до 145 литров.
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