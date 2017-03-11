На Аляске обнаружили самое большое за последние 30 лет нефтяное месторождение

11 марта 2017 года, 15:16

Фото: AmericaRU.com

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Испанская нефтедобывающая компания Repsol заявила об открытии нового месторождения нефти у берегов Аляски. Как выяснилось, месторождение является самым большим из открытых на территории США за последние 30 лет.Repsol и ее партнер Armstrong Energy утверждают, что объем запасов составляет до 1,2 миллиарда баррелей. Открытие было подтверждено, когда Repsol пробурила две контрольные скважины. По данным компании, этот район ранее считался зрелым нефтяным бассейном. Ожидается, что эта нефть поступит в продажу в 2021 году, а объем производства может достигнуть 120 тысяч баррелей за день.В ноябре Геологическая служба США сообщила, что бассейн Мидленд, по оценкам, содержит 20 миллиардов баррелей нефти и 1,6 миллиарда баррелей природного газа. Техас является самым крупным производителем сырой нефти в стране, за ним следуют Северная Дакота, Аляска и Калифорния.