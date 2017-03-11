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Главная страница → Раздел: События/СкандалыVolkswagen признала себя виновной в скандале с дизельными двигателями
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Volkswagen признала себя виновной в скандале с дизельными двигателями


Volkswagen признала себя виновной в скандале с дизельными двигателями
Фото: AmericaRU.com
Компания Volkswagen признала себя виновной по трем пунктам обвинения в совершении уголовного преступления в рамках соглашения о признании вины, достигнутом с Министерством юстиции.

Главный юрисконсульт автопроизводителя Манфред Доесс (Manfred Doess) сделала заявление от имени компании после того, как на слушании в окружном суде Детройта сообщила, что совет директоров уполномочил ее подать заявление о признании вины. «Ваша честь, Volkswagen признает себя виновным по всем трем пунктам», - сказала она.

Окружной судья Шон Кокс (Sean Cox) признал вину автоконцерна в заговоре с целью совершения мошенничества, воспрепятствовании правосудию и нарушении правил ввоза товаров. В рамках соглашения Volkswagen согласилась провести радикальные реформы и новые проверки. Кроме того, компании грозит штраф в размере от 17до 34 миллиардов долларов.
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