Volkswagen признала себя виновной в скандале с дизельными двигателями

11 марта 2017 года, 14:50

Фото: AmericaRU.com

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Компания Volkswagen признала себя виновной по трем пунктам обвинения в совершении уголовного преступления в рамках соглашения о признании вины, достигнутом с Министерством юстиции.Главный юрисконсульт автопроизводителя Манфред Доесс (Manfred Doess) сделала заявление от имени компании после того, как на слушании в окружном суде Детройта сообщила, что совет директоров уполномочил ее подать заявление о признании вины. «Ваша честь, Volkswagen признает себя виновным по всем трем пунктам», - сказала она.Окружной судья Шон Кокс (Sean Cox) признал вину автоконцерна в заговоре с целью совершения мошенничества, воспрепятствовании правосудию и нарушении правил ввоза товаров. В рамках соглашения Volkswagen согласилась провести радикальные реформы и новые проверки. Кроме того, компании грозит штраф в размере от 17до 34 миллиардов долларов.