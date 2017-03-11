Употребление марихуаны связано с повышенным риском инсульта и сердечной недостаточности

11 марта 2017 года, 14:34

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предположило, что употребление марихуаны повышает риск возникновения инсульта и сердечной недостаточности. Эксперимент не доказывает причинно-следственную связь, но ученые пытались объяснить влияние и других факторов риска.«Даже когда были учтены известные факторы риска возникновения проблем с сердцем, мы отметили более высокие уровни инсульта и сердечной недостаточности у пациентов, употребляющих марихуану. Это натолкнуло нас на мысль о том, что с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний связано не только ожирение и питание, - объясняет ведущий исследователь доктор Адити Калла (Aditi Kalla), кардиолог медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии.Результаты исследования будут представлены на ежегодной встрече Американского общества кардиологов. Ученые обнаружили, что употребление марихуаны связано с 26-процентным увеличением риска возникновения инсульта и 10-процентным увеличением риска возникновения сердечной недостаточности. Для выяснения причин требуются дальнейшие исследования.