В Новом Орлеане при неизвестны обстоятельствах погибли три человека

11 марта 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, в Новом Орлеане погибли три человека. Еще один человек был доставлен в больницу в критическом состоянии. По первоначальным сообщениям, это произошло в результате перестрелки.В настоящее время стражи порядка пытаются определить, как именно были получены травмы, заявил суперинтендент полиции Майкл Харрисон (Michael Harrison). Инцидент произошел в пятницу в пять часов вечера в одном из домов Жантийи. До сих пор на месте преступления работает полиция.Имена и возраст жертв пока не были обнародованы. Кроме того, неизвестно, были ли среди погибших дети. Никакой информации о подозреваемом или его мотиве также не сообщается. В настоящее время расследование продолжается.