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Рейс Hawaiian Airlines был перенаправлен из-за жалобы пассажира на стоимость одеяла


Рейс Hawaiian Airlines был перенаправлен из-за жалобы пассажира на стоимость одеяла
Фото: AmericaRU.com
Пассажир авиакомпании Hawaiian Airlines устроил на борту самолета переполох, в результате чего рейс был перенаправлен в Лос-Анджелес. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина отказался заплатить 12 долларов за одеяло и угрожал «наказать» кого-то.

Инцидент произошел, когда самолет вылетел из Лас-Вегаса. Как заявил представитель отделения полиции аэропорта Лос-Анджелеса Роб Педрегон (Rob Pedregon), 66-летний пассажир пожаловался на то, что ему холодно. После этого мужчина попросил одеяло, но ему сказали, что эта услуга обойдется в 12 долларов. Пассажир сказал, что не намерен платить, и заявил о желании поговорить с представителем авиакомпании.

Во время телефонного разговора мужчина сказал: «За это я устрою взбучку». Из-за этого комментария «непослушного пассажира» рейс был перенаправлен в Лос-Анджелес, а сотрудники полиции аэропорта ждали возле трапа.
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