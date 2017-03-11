Что нужно есть, чтобы прожить дольше? Начните с орехов и семян

11 марта 2017 года, 13:32

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что основные причины смерти американцев связаны с кардиометаболическими нарушениями и питанием. Полученные данные свидетельствуют о необходимости менять образ жизни и привычки.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Medical Association». Ученые обнаружили, что половина всех случаев смерти вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или инсультом. По словам исследователей, все эти проблемы со здоровьем могут быть связаны с плохим питанием.Люди должны есть больше фруктов и овощей, а также больше орехов и семян. Кроме того, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в морепродуктах и цельных злаках, которые полезны для здоровья сердца, должны быть частью рациона. Исследователи выявили, что люди с кардиометаболическими заболеваниями имеют одну общую черту - они часто не едят вышеупомянутые продукты.