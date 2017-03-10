В феврале в США добавили 235 тысяч рабочих мест; уровень безработицы снизился до 4,7 процентов

10 марта 2017 года, 20:27

Фото: AmericaRU.com

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Согласно новым правительственным данным, опубликованным в пятницу, в феврале в Соединенных Штатах были добавлены 235 тысяч рабочих мест. Это превышает ожидания экономистов и, вероятно, поспособствует повышению процентных ставок Федеральной резервной службой.Уровень безработицы снизился до 4,7 процентов по сравнению с 4,8 процентами в январе. Заработная плата выросла на 6 центов до 26,09 долларов. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали в первый полный месяц президентства Дональда Трампа (Donald Trump) добавление 200 тысяч рабочих мест. Сфера образования, здравоохранение производство и горнодобывающая промышленность составили большую часть найма в прошлом месяце. Министерство труда также пересмотрело свои оценки относительно создания рабочих мест в декабре и январе, увеличив общее количество рабочих мест на 9 тысяч.