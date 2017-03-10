Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:30 pm | Чикаго 1:30 pm | Сан-Франциско 11:30 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ феврале в США добавили 235 тысяч рабочих мест; уровень безработицы снизился до 4,7 процентов
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В феврале в США добавили 235 тысяч рабочих мест; уровень безработицы снизился до 4,7 процентов


В феврале в США добавили 235 тысяч рабочих мест; уровень безработицы снизился до 4,7 процентов
Фото: AmericaRU.com
Согласно новым правительственным данным, опубликованным в пятницу, в феврале в Соединенных Штатах были добавлены 235 тысяч рабочих мест. Это превышает ожидания экономистов и, вероятно, поспособствует повышению процентных ставок Федеральной резервной службой.

Уровень безработицы снизился до 4,7 процентов по сравнению с 4,8 процентами в январе. Заработная плата выросла на 6 центов до 26,09 долларов. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали в первый полный месяц президентства Дональда Трампа (Donald Trump) добавление 200 тысяч рабочих мест. Сфера образования, здравоохранение производство и горнодобывающая промышленность составили большую часть найма в прошлом месяце. Министерство труда также пересмотрело свои оценки относительно создания рабочих мест в декабре и январе, увеличив общее количество рабочих мест на 9 тысяч.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110733
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus