Масштабы скандала с фотографиями девушек-военных в обнаженном виде больше, чем предполагали

10 марта 2017 года, 20:02

Фото: AmericaRU.com

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Министерство обороны США и следственные управления четырех видов войск занимаются расследованием публикаций фотографий военнослужащих женщин в обнаженном виде, заявил представитель Пентагона.Скандал разразился, когда источник Business Insider сообщил о том, что снимки обнаженных женщин, состоящих на службе в морской пехоте, были опубликованы на странице сообщества Marines United в Фейсбуке. Новостное издательство отмечает, что после начала скандала подписчики группы перешли на другой сайт для обмена изображениями.«После того, как Business Insider сообщил информацию, мы внимательно изучаем этот вопрос и относимся к нему со всей серьезностью», - говорится в заявлении представителя ВВС. Некоторые военнослужащие заявили, что подобное поведение является неприемлемым.