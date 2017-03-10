Масштабы скандала с фотографиями девушек-военных в обнаженном виде больше, чем предполагали

Фото: AmericaRU.com
Скандал разразился, когда источник Business Insider сообщил о том, что снимки обнаженных женщин, состоящих на службе в морской пехоте, были опубликованы на странице сообщества Marines United в Фейсбуке. Новостное издательство отмечает, что после начала скандала подписчики группы перешли на другой сайт для обмена изображениями.
«После того, как Business Insider сообщил информацию, мы внимательно изучаем этот вопрос и относимся к нему со всей серьезностью», - говорится в заявлении представителя ВВС. Некоторые военнослужащие заявили, что подобное поведение является неприемлемым.
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