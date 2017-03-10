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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы пополнят свой флот списанными кораблями НАТО
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Украинцы пополнят свой флот списанными кораблями НАТО


Украинцы пополнят свой флот списанными кораблями НАТО
Фото: AmericaRU.com / vmsu.info
Украинцы намерены усилить свой флот кораблями стран-членов НАТО, которые были заменены более современными образцами. Сейчас переговоры ведутся с США. Об этом в эфире «7 канала» сообщил первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов.

«Чтобы люди правильно понимали, это не секонд-хенд. Корабли, получаемые (нами) от… стран НАТО, содержатся в таком состоянии, что их боевые характеристики остаются фактически прежними», - рассказал военный, подчеркнув, что их списали не из-за каких-то технических проблем, а только по причине появления более современных суден с более широкими возможностями.

Он отметил, что сегодня успешно ведутся переговоры с американцами о предоставлении украинскому флоту кораблей типа Island, и они уже на финальной стадии. Более подробно Тарасов рассказывать отказался, объяснив это военной тайной.

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