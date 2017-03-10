Россияне предложили украинцам допросить Януковича в РФ, но получили отказ

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«На территории РФ я, например, как прокурор или следователь, который осуществляет досудебное расследование, не имею права допрашивать Януковича. Только правоохранительные органы РФ. Мы можем только присутствовать при данном допросе», - рассказал украинец, подчеркнув, что Янукович «должен… отвечать перед украинским судом», а не перед россиянами, укрывающими его от правосудия.
Кравченко также отметил, что россияне уже давно обещают допросить подозреваемого в государственной измене Януковича. «РФ заявляет, что она готова допросить подозреваемого Януковича. Она не заявлять об этом (должна, - ред.), а делать уже четыре месяца назад. Если готова, пусть выполняет запрос», - констатировал прокурор.
Отметим, что Янукович бежал из Украины в конце февраля 2014 года после расстрела силовиками в центре Киева активистов, требовавших его отставки.
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