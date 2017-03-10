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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне предложили украинцам допросить Януковича в РФ, но получили отказ
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Россияне предложили украинцам допросить Януковича в РФ, но получили отказ


Россияне предложили украинцам допросить Януковича в РФ, но получили отказ
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Российские власти предложили Генпрокуратуре Украины присутствовать на допросе беглого экс-президента Виктора Януковича. Украинцы отказались. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

«На территории РФ я, например, как прокурор или следователь, который осуществляет досудебное расследование, не имею права допрашивать Януковича. Только правоохранительные органы РФ. Мы можем только присутствовать при данном допросе», - рассказал украинец, подчеркнув, что Янукович «должен… отвечать перед украинским судом», а не перед россиянами, укрывающими его от правосудия.

Кравченко также отметил, что россияне уже давно обещают допросить подозреваемого в государственной измене Януковича. «РФ заявляет, что она готова допросить подозреваемого Януковича. Она не заявлять об этом (должна, - ред.), а делать уже четыре месяца назад. Если готова, пусть выполняет запрос», - констатировал прокурор.

Отметим, что Янукович бежал из Украины в конце февраля 2014 года после расстрела силовиками в центре Киева активистов, требовавших его отставки.

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