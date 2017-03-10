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Главная страница → Раздел: УкраинаВ ДНР жителей угрозами заставляют оформлять себе паспорта
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В «ДНР» жителей угрозами заставляют оформлять себе «паспорта»


В ДНР жителей угрозами заставляют оформлять себе паспорта
Фото: AmericaRU.com / dnr.today
На оккупированном Донбассе сепаратисты угрозами заставляют местных жителей оформлять себе «паспорта» сепаратистской «ДНР». Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В "ДНР" продолжается масштабная кампания по принуждению населения к получению "паспортов ДНР". Так, работники "миграционной службы ДНР" распространяют среди населения пенсионного возраста информацию, что лица, которые не имеют "паспорта гражданина ДНР", не будут иметь права на оформление наследства для своих родственников, и в случае их смерти имущество умершего будет передано в собственность "республики"», - рассказал депутат, уточнив, что жертвами данных угроз стали не только пенсионеры.

«В Дебальцево среди сотрудников бюджетной сферы распространяют информацию, что с апреля с.г. заработную плату будут получать только лица, имеющие "паспорт гражданина ДНР" на карточку "Центрального республиканского банка ДНР"», - поделился информацией Тымчук.

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