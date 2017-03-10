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Главная страница → Раздел: УкраинаКобзон анонсировал свою поездку на Донбасс
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Кобзон анонсировал свою поездку на Донбасс


Кобзон анонсировал свою поездку на Донбасс
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Певец и депутат российской Госдумы Иосиф Кобзон, инаходящийся под санкциями Запада из-за поддержки пророссийских боевиков «ДНР/ЛНР», намерен в очередной раз посетить оккупированные Донецк и Луганск. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«В мае - и в Донецке, и в Луганске, там будет песенный фестиваль», - рассказал российский депутат о своих гастролях в сепаратистских «ДНР» и «ЛНР».

Кобзон также отметил, что в ходе своих поездок на оккупированную территорию Украины «обязательно посещает (там) детские и школьные учреждения».

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