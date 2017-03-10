Кобзон анонсировал свою поездку на Донбасс

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«В мае - и в Донецке, и в Луганске, там будет песенный фестиваль», - рассказал российский депутат о своих гастролях в сепаратистских «ДНР» и «ЛНР».
Кобзон также отметил, что в ходе своих поездок на оккупированную территорию Украины «обязательно посещает (там) детские и школьные учреждения».
Читайте также: Кобзон призвал игнорировать «Евровидение-2017» в Киеве.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В «ДНР» жителей угрозами заставляют оформлять себе «паспорта» →
- В Гааге закончились слушания по иску Украины против России →
- Джигурда стал «гражданином ДНР» →
- ЕС снова продлит действие санкций против РФ →
- ОБСЕ обнаружила в захваченном боевиками селе на Донбассе 64 танка →
- Россияне в Гааге заявили, что «ополченцы» Донбасса достали оружие из шахт →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110723
http://www.americaru.com/news/110723