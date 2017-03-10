В Гааге закончились слушания по иску Украины против России

Фото: AmericaRU.com / facebook.com...gp.gov.ua
Отметим, что в своём иске Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций: по борьбе с финансированием терроризма и по искоренению всех форм расовой дискриминации.
В течение 4 дней – с 6 по 9 марта – обе стороны представили суду свои аргументы по делу. В итоге украинцы попросили ввести против россиян «временные меры для защиты украинцев», а именно обязать власти РФ прекратить поддержку террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» и пророссийских группировок на неоккупированной территории Украины, а также расовую дискриминацию на Донбассе и в аннексированном Крыму.
Россияне, со своей стороны, попросили суд отклонить вышеназванные требования украинской стороны.
Скорее всего, предварительное решение суда по иску будет оглашено уже в конце апреля этого года.
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