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В Гааге закончились слушания по иску Украины против России


В Гааге закончились слушания по иску Украины против России
Фото: AmericaRU.com / facebook.com...gp.gov.ua
В Международном суде ООН закончились слушания по иску Украины против России. Временное решение будет вынесено уже в следующем месяце. Об этом говорится в сообщении суда.

Отметим, что в своём иске Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций: по борьбе с финансированием терроризма и по искоренению всех форм расовой дискриминации.

В течение 4 дней – с 6 по 9 марта – обе стороны представили суду свои аргументы по делу. В итоге украинцы попросили ввести против россиян «временные меры для защиты украинцев», а именно обязать власти РФ прекратить поддержку террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» и пророссийских группировок на неоккупированной территории Украины, а также расовую дискриминацию на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Россияне, со своей стороны, попросили суд отклонить вышеназванные требования украинской стороны.

Скорее всего, предварительное решение суда по иску будет оглашено уже в конце апреля этого года.

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