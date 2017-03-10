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Главная страница → Раздел: В миреСША не пригласили Россию на заседание Коалиции по борьбе с ИГИЛ
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США не пригласили Россию на заседание Коалиции по борьбе с ИГИЛ


США не пригласили Россию на заседание Коалиции по борьбе с ИГИЛ
Фото: AmericaRU.com / mil.ru
В конце марта 68 представителей стран-членов глобальной Коалиции по борьбе с террористическим «Исламским государством» соберутся в Вашингтоне для участия в конференции. Об этом сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на спикера Госдепартамента Марка Тонера.

«Госсекретарь Рекс Тиллерсон 22 марта будет принимать глав иностранных ведомств и высокопоставленных представителей государств глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ», - сообщил американец, отметив, что на встрече «госсекретарь будет искать пути укрепления сотрудничества… и усилий в борьбе против ИГИЛ».

Примечательно, что, несмотря на многочисленные заявления президента США Трампа о желании объединить усилия с Москвой для победы над ИГИЛ, россияне на встречу приглашены не были. «Россия не будет принимать участия в этой встрече, поскольку она не является частью глобальной коалиции», - уточнил Тонер.

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