США не пригласили Россию на заседание Коалиции по борьбе с ИГИЛ

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
«Госсекретарь Рекс Тиллерсон 22 марта будет принимать глав иностранных ведомств и высокопоставленных представителей государств глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ», - сообщил американец, отметив, что на встрече «госсекретарь будет искать пути укрепления сотрудничества… и усилий в борьбе против ИГИЛ».
Примечательно, что, несмотря на многочисленные заявления президента США Трампа о желании объединить усилия с Москвой для победы над ИГИЛ, россияне на встречу приглашены не были. «Россия не будет принимать участия в этой встрече, поскольку она не является частью глобальной коалиции», - уточнил Тонер.
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