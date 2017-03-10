Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:00 am | Чикаго 3:00 am | Сан-Франциско 1:00 am
Главная страница → Раздел: В миреВ Пензе 10-летняя девочка на спор прыгнула с окна 2 этажа
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Пензе 10-летняя девочка на спор прыгнула с окна 2 этажа


В Пензе 10-летняя девочка на спор прыгнула с окна 2 этажа
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Пензе 10-летняя девочка спрыгнула со 2-го этажа школы. Поводом для этого послужил спор с одноклассниками. Об этом сообщило областное следственное управление СК России.

Инцидент произошел 7 марта в учебное время в одной из школ Пензы. «Девочка спрыгнула из окна туалета школы, расположенного на втором этаже… Со слов опрошенных подростков, школьница совершила данный поступок, поспорив с одноклассниками, что сможет это сделать», - рассказали следователи, отметив, что ребёнок был госпитализирован с различными травмами, «характерными для падения с высоты».

По факту падения девочки СК проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего несчастья.

Читайте также: В Новосибирске парень выпал с балкона 23 этажа, пытаясь впечатлить девушку.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110717
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus