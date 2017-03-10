В Пензе 10-летняя девочка на спор прыгнула с окна 2 этажа

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел 7 марта в учебное время в одной из школ Пензы. «Девочка спрыгнула из окна туалета школы, расположенного на втором этаже… Со слов опрошенных подростков, школьница совершила данный поступок, поспорив с одноклассниками, что сможет это сделать», - рассказали следователи, отметив, что ребёнок был госпитализирован с различными травмами, «характерными для падения с высоты».
По факту падения девочки СК проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего несчастья.
Читайте также: В Новосибирске парень выпал с балкона 23 этажа, пытаясь впечатлить девушку.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- США не пригласили Россию на заседание Коалиции по борьбе с ИГИЛ →
- Только 1% россиян оплачивает покупки исключительно банковской картой →
- Испанцы подали в суд на россиян из-за задержки запуска спутника →
- Президент Южной Кореи смещен с должности из-за коррупционного скандала →
- Мужчина с топором совершил нападение на железнодорожном вокзале Дюссельдорфа; 7 человек ранены →
- В Волгограде дебошир захватил в заложники дерево →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110717
http://www.americaru.com/news/110717