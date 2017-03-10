Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:00 am | Чикаго 3:00 am | Сан-Франциско 1:00 am
Главная страница → Раздел: В миреТолько 1% россиян оплачивает покупки исключительно банковской картой
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Только 1% россиян оплачивает покупки исключительно банковской картой


Только 1% россиян оплачивает покупки исключительно банковской картой
Фото: AmericaRU.com
Безналичный расчёт не слишком популярен в России. 32% россиян вообще не пользуются банковскими картами при совершении покупок. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.

«Безналичные платежи пока не являются в нашей стране повсеместно распространенным способом оплаты: о том, что оплачивают покупки и совершают платежи только по «безналу», сообщил 1% опрошенных. Преимущественно карты, электронные платежные системы и пр., при этом все же используя наличные деньги, применяют при оплате 14% россиян. В равной степени наличные и безналичные способы оплаты используют 26% всех опрошенных», - рассказали социологи, отметив, что на сегодняшний день треть россиян расплачиваются исключительно «живыми» деньгами.

«Рассуждая абстрактно, предложение по ограничению расчетов наличными деньгами более трех четвертей россиян (80%) считают скорее ущемлением прав граждан, нежели мерой по борьбе с криминалом, взяточничеством, уклонением от уплаты налогов. Обратного мнения придерживаются 17% всех опрошенных», - сообщили представители ВЦИОМ.

Читайте также: Большинство россиян не хотят видеть в кресле президента РФ женщину.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110715
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus