Только 1% россиян оплачивает покупки исключительно банковской картой

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«Безналичные платежи пока не являются в нашей стране повсеместно распространенным способом оплаты: о том, что оплачивают покупки и совершают платежи только по «безналу», сообщил 1% опрошенных. Преимущественно карты, электронные платежные системы и пр., при этом все же используя наличные деньги, применяют при оплате 14% россиян. В равной степени наличные и безналичные способы оплаты используют 26% всех опрошенных», - рассказали социологи, отметив, что на сегодняшний день треть россиян расплачиваются исключительно «живыми» деньгами.
«Рассуждая абстрактно, предложение по ограничению расчетов наличными деньгами более трех четвертей россиян (80%) считают скорее ущемлением прав граждан, нежели мерой по борьбе с криминалом, взяточничеством, уклонением от уплаты налогов. Обратного мнения придерживаются 17% всех опрошенных», - сообщили представители ВЦИОМ.
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