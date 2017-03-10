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Главная страница → Раздел: В миреИспанцы подали в суд на россиян из-за задержки запуска спутника
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Испанцы подали в суд на россиян из-за задержки запуска спутника


Испанцы подали в суд на россиян из-за задержки запуска спутника
Фото: AmericaRU.com / hisdesat.es
Испанская госкомпания Hisdesat намерена отсудить у российского «Космотраса» 15 миллионов евро из-за задержки вывода спутника на орбиту Земли. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в испанской компании.

Изначально планировалось, что радиолокационный спутник наблюдения Земли PAZ на орбиту выведет российская ракета «Днепр». Между Испанией и РФ в 2015 году был подписан соответствующий контракт. Однако реализовать его не удалось. Контракт был перехвачен американской частной компанией SpaceX.

«Мы длительное время ждали подтверждения (со стороны "Космотрас") даты запуска, а этого не произошло», - рассказал источник, отметив, что, со слов россиян, задержка произошла «по независящим от них обстоятельств», а именно из-за отсутствия разрешения на запуск со стороны властей РФ.

«Мы уже заплатили около €15 млн… (Эта сумма – ред.) была частью контракта, который составлял €18 млн… Нам нужно запустить PAZ, поскольку мы теряем деньги. К сожалению, пришлось обратиться в суд, чтобы постараться вернуть часть вложенных средств», - уточнили в Hisdesat.

Иск будет рассматривать Арбитражный суд Парижа. «Контракт является международным, поэтому спор нельзя урегулировать ни в Испании, ни в России», - объяснили испанцы.

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