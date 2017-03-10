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Ученые нашли эффективные способы улучшения памяти


Ученые нашли эффективные способы улучшения памяти
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что можно натренировать свою память и увеличить объем запоминаемой информации. Сканирование мозга показало, что анатомических предпосылок у людей, способных запоминать большие тексты и числа, нет, а соответственно, улучшить память может каждый.

Более того, нейроученые смогли обучить людей навыкам запоминания. Испытуемые запоминали списки имен, в то время как исследователи проводили магнитно-резонансную томографию мозга. «Хорошая память - это то, чему вы можете научиться, и то, что можно натренировать. И если вы используете определенные техники запоминания, то действительно можете значительно увеличить объем памяти», - сказал ведущий исследователь доктор Мартин Дреслер (Martin Dresler) из Медицинского центра Университета Радбоу в Неймегене, Нидерланды.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neuron». В ходе эксперимента участникам были предложены такие техники запоминания, как «дворец памяти» (вы совершаете воображаемое путешествие в хорошо знакомое вам место) и мнемонические приемы, которые помогают в запоминании дат, имен, терминов и иностранных языков.
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