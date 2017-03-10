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Главная страница → Раздел: В миреПрезидент Южной Кореи смещен с должности из-за коррупционного скандала
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Президент Южной Кореи смещен с должности из-за коррупционного скандала


Президент Южной Кореи смещен с должности из-за коррупционного скандала
Фото: AmericaRU.com
Президенту Республики Корея Пак Кын Хе (Park Geun-hye) был объявлен импичмент после открытого парламентского голосования, организованного Конституционным Судом. Причиной стала ее причастность к коррупционным схемам и использование служебного положения в личных целях.

Выборы нового президента должны состояться в течение 60 дней. Опрос избирателей указывает на возможность смены политического курса Южной Кореи, поскольку прогрессивный кандидат Мун Джэ Ин (Moon Jae-in) намного опережает консерваторов, которые поддерживали Пак.

Действующий старший судья Ли Джун Ми (Lee Jung-mi) вынесла давно ожидаемый вердикт в пятницу, добавив, что другого выбора не быть не могло. Это решение об отстранении избранного лидера путем мирного протеста представляет исторический момент для страны, в которую демократия пришла лишь 30 лет назад. Тем не менее, сторонники Пак устроили несколько стычек с полицией, а в давке у суда погиб один человек.
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