Президент Южной Кореи смещен с должности из-за коррупционного скандала

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Выборы нового президента должны состояться в течение 60 дней. Опрос избирателей указывает на возможность смены политического курса Южной Кореи, поскольку прогрессивный кандидат Мун Джэ Ин (Moon Jae-in) намного опережает консерваторов, которые поддерживали Пак.
Действующий старший судья Ли Джун Ми (Lee Jung-mi) вынесла давно ожидаемый вердикт в пятницу, добавив, что другого выбора не быть не могло. Это решение об отстранении избранного лидера путем мирного протеста представляет исторический момент для страны, в которую демократия пришла лишь 30 лет назад. Тем не менее, сторонники Пак устроили несколько стычек с полицией, а в давке у суда погиб один человек.
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