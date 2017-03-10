Марк Цукерберг и Присцилла Чан ждут второго ребенка

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«Я не мог придумать лучшего подарка, чем сестра, и я так счастлив, что Макс и наш новый ребенок будут друг у друга. Мы все стали лучшими благодаря сильным женщинам в нашей жизни — сестрам, матерям и друзьям. Мы не можем дождаться встречи с нашей малышкой и приложим все усилия, чтобы вырастить еще одну сильную женщину», - написал Цукерберг.
Имя ребенка пока не известно, но это очень хорошая новость для супругов, поскольку были определенные трудности с первой беременностью. Перед тем, как у них родилась дочь Макс, у Чан были три выкидыша. Вскоре после рождения первенца Цукерберг и Чан создали некоммерческую организацию Chan Zuckerberg Initiative, а также Chan Zuckerberg Biohub, в которую собираются инвестировать до 1 миллиарда долларов на поиск лечения всех болезней. Но Цукерберг не был уверен, что у них родится еще один ребенок.
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