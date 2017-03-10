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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМарк Цукерберг и Присцилла Чан ждут второго ребенка
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Марк Цукерберг и Присцилла Чан ждут второго ребенка


Марк Цукерберг и Присцилла Чан ждут второго ребенка
Фото: AmericaRU.com
Основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что его жена Присцилла Чан (Priscilla Chan) беременна во второй раз. Он также рассказал, что пара ожидает рождения дочери.

«Я не мог придумать лучшего подарка, чем сестра, и я так счастлив, что Макс и наш новый ребенок будут друг у друга. Мы все стали лучшими благодаря сильным женщинам в нашей жизни — сестрам, матерям и друзьям. Мы не можем дождаться встречи с нашей малышкой и приложим все усилия, чтобы вырастить еще одну сильную женщину», - написал Цукерберг.

Имя ребенка пока не известно, но это очень хорошая новость для супругов, поскольку были определенные трудности с первой беременностью. Перед тем, как у них родилась дочь Макс, у Чан были три выкидыша. Вскоре после рождения первенца Цукерберг и Чан создали некоммерческую организацию Chan Zuckerberg Initiative, а также Chan Zuckerberg Biohub, в которую собираются инвестировать до 1 миллиарда долларов на поиск лечения всех болезней. Но Цукерберг не был уверен, что у них родится еще один ребенок.
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