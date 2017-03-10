Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:00 am | Чикаго 3:00 am | Сан-Франциско 1:00 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУправление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами расследует два случая смерти, связанные с листерией в сыре
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами расследует два случая смерти, связанные с листерией в сыре


Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами расследует два случая смерти, связанные с листерией в сыре
Фото: AmericaRU.com
Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США начало расследование вспышки листериоза в нескольких штатах, связанной с мягким сыром из непастеризованного молока. С 1 сентября прошлого года были зарегистрированы две смерти и шесть госпитализаций в Коннектикуте, Флориде, Нью-Йорке и Вермонте.

Листериоз является серьезной инфекцией, которая обычно попадает в организм с загрязненной едой. Она сопровождается такими симптомами, как лихорадка, боли в мышцах и диарея. Компания Vulto Creamery объявила об отзыве зараженной продукции из магазинов по всей стране.

Симптомы листериоза могут появляться через несколько дней после употребления зараженных продуктов. Здоровые люди часто страдают от кратковременных симптомов, таких как высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боли в животе и диарея. У беременных женщин листериоз может вызвать выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и серьезную болезнь или смерть у новорожденных. Среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, такими как рак и ослабленная иммунная система, листериоз может быть причиной смерти.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110705
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus