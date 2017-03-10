Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами расследует два случая смерти, связанные с листерией в сыре

10 марта 2017 года, 10:21

Фото: AmericaRU.com

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Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США начало расследование вспышки листериоза в нескольких штатах, связанной с мягким сыром из непастеризованного молока. С 1 сентября прошлого года были зарегистрированы две смерти и шесть госпитализаций в Коннектикуте, Флориде, Нью-Йорке и Вермонте.Листериоз является серьезной инфекцией, которая обычно попадает в организм с загрязненной едой. Она сопровождается такими симптомами, как лихорадка, боли в мышцах и диарея. Компания Vulto Creamery объявила об отзыве зараженной продукции из магазинов по всей стране.Симптомы листериоза могут появляться через несколько дней после употребления зараженных продуктов. Здоровые люди часто страдают от кратковременных симптомов, таких как высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боли в животе и диарея. У беременных женщин листериоз может вызвать выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и серьезную болезнь или смерть у новорожденных. Среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, такими как рак и ослабленная иммунная система, листериоз может быть причиной смерти.